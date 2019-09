Lagmannsretten reduserte straff i spedbarnsdødsak

innenriks

I mars i år vart faren dømd til fengsel i åtte år i Alstahaug tingrett. Han anka dommen til Hålogaland lagmannsrett, der ankesaka starta 3. september. Retten reduserte straffa til tre og eit halvt års fengsel, skriv NRK.

Mannen vart frifunnen for drap, men funnen skuldig for grov vald og mishandling av dottera, som var tre månader gammal då ho døydde.

Retten finn det bevist at jenta døydde som ei følgje av at tiltalte rista henne med stor kraft. Vidare har lagmannsretten lagt vekt på forklaringane frå dei rettsoppnemnde sakkunnige der det kjem fram at skadane er svært typiske for barn som har vore utsette for kraftig risting.

– Når det gjeld spørsmålet om subjektiv skuld, er det på det reine at tiltalte ikkje har handla med eit ønske om å drepe eller skade barnet. Det er heller ingen haldepunkt for at han har tatt eit medvite val om å riste barnet slik han gjorde, sjølv om dette skulle føre til at barnet døydde, heiter det i dommen.

Det var medan familien var på besøk hos slekt i Oslo i romjula 2017, at barnet vart akutt skadd og sendt til Ullevål sjukehus. Foreldreparet vart arrestert på sjukehuset og sikta for grov mishandling. Jenta døydde av skadane 7. januar.

Siktinga mot mora vart fråfallen, men faren vart varetektsfengsla og tiltala for å ha rista dottera slik at det oppstod hovudskadar. Obduksjonsrapporten viste både nyare og eldre skader.

