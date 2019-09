Lysbakkens nye deal: Slik skal raudt og grønt blir sameina

innenriks

SV-leiar Audun Lysbakken presenterer forslaget under ein tale til landsstyret i partiet i Oslo fredag. Omgrepet Green New Deal er for lengst etablert i USA, og no vil SV at Noreg skal komme etter.

SV-forslaget blir lagt fram i samband med trontaledebatten i Stortinget torsdag.

– Stortinget ber regjeringa innan 1. januar 2020 setje ned eit offentleg utval – ein Grøn ny deal-kommisjon – som skal greie ut korleis det norske samfunnet kan omstillast på ein rettferdig måte frå ein fossiløkonomi til eit nullutsleppssamfunn, heiter det.

Partiet vil at utvalet skal gå gjennom samfunnsstrukturane som hindrar nødvendig grøn omstilling og klimakutt.

– Utvalet skal foreslå konkrete tiltak for å nå Noregs klimamål, for å utvikle og verne arbeidsplassar og industri, og for å gjennomføre det grøne skiftet med låg sosial forskjell.

Frir til Venstre og KrF

Klimaplanen til demokratane i USA har som mål å kjempe mot klimaendringar ved å få amerikansk økonomi vekk frå fossilt brennstoff og over til fornyelege energikjelder. Planen er dels kalla opp etter Franklin Roosevelts historiske reformprogram «New Deal» under den store depresjonen på 1930-talet.

Grunntanken i SVs forslag er at klimapolitikk og utsleppskutt må gjennomførast på ein slik måte at det ikkje går utover rettferdig fordeling og god sosialpolitikk.

Lysbakken kallar forslaget SVs «samfunnsplan mot 2021».

– Regjeringa tar ikkje klimakrisa og behovet for grøn rettferdig omstilling på alvor. Det viste seinast Solbergs tale til FN. Derfor fremmar vi forslag om ein grøn ny deal-kommisjon, seier han.

– Eg føreset at alle partia på raudgrøn side vil støtte eit slikt forslag. I tillegg bør Venstre og KrF kunne stille seg bak forslaget, ut ifrå det dei har sagt i valkampen.

Vil auke CO2-avgifta

Den sosiale profilen i klimapolitikken har vorte eit heitt tema òg i Noreg, anten debatten handlar om bompengar eller elbilsubsidiar. Årets bompengeopprør kom mellom anna av ei oppleving av at «vanlege folk», som ofte er avhengig av bil i kvardagen, får ein for stor del av rekninga for klimatiltak som sykkelvegar og betre kollektivtilbod.

SV ønsker med forslaget sitt å oppnå ei grøn omstilling som ikkje berre gir raske klimakutt, men også utviklar, vernar og skaper arbeidsplassar og sørger for å verne eit Noreg med små forskjellar og sterke fellesskap.

Sjølve utsleppskutta skal takast gjennom å trappe opp satsinga på karbonfangst og -lagring, elektrifisere transportsektoren raskare, elektrifisere Melkøya og Kårstø og auke CO2-avgiftene.

For å skape arbeidsplassar vil SV legge vekt på meir vidareforedling og produksjon av kvalitetsprodukt i Noreg, offentleg kontroll over naturressursar og styrking av maritime næringar.

For å sikre ei rettferdig grøn omstilling vil SV greie ut ein grøn folkebonus der folk får ført tilbake ein del av kostnadene dei blir påførte, for å kutte utsleppa sine. Partiet vil òg avslutte skattefordelane til oljenæringa, auke prisen på utslepp på sokkelen og reversere skattekutta som sidan 2013 har vore gitt til dei aller rikaste.

(©NPK)