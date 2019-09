Namsfuten fryktar flaum av gjeldssaker

innenriks

Gjeldsregisteret som tredde i kraft 1. juli i år gjer det vanskelegare for nordmenn med høg gjeld å ta opp nye lån for å betene gammal gjeld.

– Det er altfor mange som har komme ut på lånespiralen og når gjeldsregisteret set ein bråstopp for at dei får nye lån eller finansiert på nytt eksisterande lån, så vil det kanskje bli eit renn av kreditorar som prøver å komme først til namsmannen for å sikre seg, seier namsfuten i Oslo, Asker og Bærum, Alexander Dey til P4.

Han trur den store pågangen vil gjere seg gjeldande allereie i år.

– No utover hausten vil vi nok byrje å sjå resultat av dette. Alt tyder på at dette er godt spreidd over heile landet, og at ein vil sjå dette mange stader, spår Dey.

På lang sikt vil gjeldsregisteret uansett ha ein positiv effekt, meiner han.

– Det er bra at det blir ein stopp på kreditten fordi det er mange som ikkje burde ha lånt meir pengar i det heile, seier namsfuten.

Forskar ved Forbruksforskingsinstituttet SIFO, Christian Poppe, meiner Nav bør få på plass ein beredskap.

– Det kjem endå eit rush i ein overgangsperiode der det er fleire enn vanleg som vil ha behov for hjelp, seier Poppe.

(©NPK)