Ny rettsavgjerd: Ulovleg streik i Felleskjøpet

innenriks

– Den arbeidskampen som vart gjennomført blant medlemmer av YS Spekter/Negotia ved Felleskjøpet Agri SA og dotterselskap 17.–24. september 2019, var tariffstridig og ulovleg, heiter det i rettsavgjerda.

Kjernen i striden har vore formålet med streiken. Årets lønnsoppgjer var eit såkalla mellomoppgjer, der det berre skal forhandlast om lønn og ikkje andre rettar og avtalar.

Dei streikande kravde ein lønnsauke på 11,5 prosent, men retten finn det prova at formålet med dette kravet eigentleg var å sikre ein særavtale eller anna sikkerheit for opparbeidde rettar i tariffperioden 2020–2022.

Sosiale medium

Det blir mellom anna vist til utsegner frå arbeidstakarorganisasjonane på Facebook og YouTube.

– Denne konflikten kan enkelt løysast ved å avtale ei vidareføring av tariffrettar medlemmene våre har i dag. Og i den augneblinken vi får sikra dette, så er lønnskravet vårt på linje med alle dei andre oppgjera i Felleskjøpet Agri, sa mellom anna forbundsleiar Monica Paulsen i ein YouTube-video.

Arbeidsgivarorganisasjonen Spekter meiner avgjerda i arbeidsretten er ein siger for den norske modellen.

– YS/Negotia utfordra forhandlingssystemet som er ein berebjelke i den norske modellen kraftig ved å gå til streik på andre element enn lønn i årets mellomoppgjer, og vi er særs fornøgde med at arbeidsretten meiner det same, seier Spekters administrerande direktør Anne-Kari Bratten.

Skuffa

Leiar i Negotia Monica A. Paulsen er på si side svært skuffa over resultatet.

– Det har vore tallause streikar i mellomoppgjer som ikkje skil seg vesentleg frå konflikten vår. Dommen strid med lang tradisjon i mellomoppgjer i Noreg. Med dette som bakgrunn hadde vi ingen føresetnad for å kunne gjette at konflikten vår kunne vere ulovleg, seier ho.

Det ulovlege til trass streiken enda med at partane vart samde hos Riksmeklaren 24. september.

– No vil vi følgje opp medlemmene våre som etter løysingsresultatet med ein gong gjekk tilbake i teneste for Felleskjøpet Agri. Vi ønsker at det no blir ein normalisert arbeidskvardag både for arbeidstakar og arbeidsgivar, seier Paulsen.

I alt 352 tilsette i Felleskjøpet Agri var tatt ut i streik. Streiken ramma mellom anna kraftfôrleveransar frå fabrikken på Kambo i Moss, ei rekke kornsiloar og store delar av salsapparatet.

(©NPK)