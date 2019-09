Politiet: Mistanken styrkt mot mannen som er sikta for overfall mot investor Reidar Osen

innenriks

Mistanken mot 35-åringen er styrkt sidan førre fengslingsmøte etter gjennomgang av digitale spor, seier politiadvokat Jørgen Henriksen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Mannen er sikta for overfallet av investor Reidar Osen og Petter Slengesol i 2015. Han vart arrestert og varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod i slutten av august.

Sikra DNA-spor

Det vart funne DNA som kan knyte sikta til begge sakene.

Politiet har gjennomgått eit omfattande bevismateriale i saka etter at mannen vart arrestert. Digitale opplysningar er blant dei mest interessante spora som blir følgde, ifølgje Bergensavisen.

Den sikta er av polsk opphav. Han har dei siste seks åra i periodar arbeidd i bergensområdet.

Politiet har avhøyrt sikta tre gonger. Han erkjenner ikkje straffskuld.

– Klienten min nektar straffskuld og samarbeider med politiet, seier forsvararen for sikta, advokat Kim Villanger, til Bergens Tidende.

Fann likskapstrekk

Etterforskinga av Osen-saka har gått føre seg i fleire rundar sidan 2015, og saka har lenge vore uløyst. Ei ny etterforskingsgruppe gjennomgjekk elektroniske og biologiske spor frå tidlegare fasar i mars i år. Då fann dei likskapstrekk mellom Osen-saka og ei anna ranshandling i bergensområdet same år, ifølgje politiet.

Det andre ransofferet, Petter Slengesol, stod fram på TV 2 førre veke. Han forklarte at han trur at overfallsmennene forveksla han med ein annan og at dei var på jakt etter pengar.

Ut ifrå forklaringane til dei to fornærma meiner politiet at minst to andre har vore involverte i begge ranshandlingane. Politiet ser ikkje bort frå fleire arrestasjonar.

