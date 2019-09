Raudt-representant i Trondheim nektar å ta imot full politikarlønn

innenriks

Etter kommunevalet blir Vorkinnslien heiltidspolitikar, skriv Adresseavisen. Det inneber at ho vil få lønn som kommunalråd som utgjer 91 prosent av kva ein stortingsrepresentant får. I dag er det 899.077 kroner. For Raudt-politikaren er det uaktuelt å ta imot ei slik lønn.

– Det er absurd at eg som medlem i formannskapet skal tene nesten 900.000 kroner. Det er dobbelt så mykje som ei gjennomsnittslønn for ein sjukepleiar i Trondheim. Det finst ingen argument som tilseier at det er riktig at eg skal tene dobbelt så mykje som dei, seier Vorkinnslien til avisa.

Vorkinnslien vil få lønn enten ho vil eller ikkje. Delar av lønte hennar vil derfor gå til partiet som partiskatt. Til den kassa bidrar allereie stortingsrepresentant og partileiar Bjørnar Moxnes godt med delar av lønna si på 988.000 kroner. I fjor vart 110.000 kroner frå Moxnes' stortingslønn overført til partikassa.

– Det skal ikkje vere lønn som gjer at folk har lyst å vere folkevalde. Det skal vere fordi dei vil representere veljarane sine. Når lønna blir for høg, blir dei maktpolitikarar, som er meir opptatt av å behalde posisjonane sine, enn av korleis folk har det, seier Vorkinnslien.

Som einsleg forsørgjer for to barn og med lang utdanning kunne Vorkinnslien godt hatt bruk for den auka lønna.

– Men prinsippa er viktige, seier ho

(©NPK)