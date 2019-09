SV ber MDG velje raudgrøn side

innenriks

– MDG bør droppe blokksjølvstendet og gå inn for ei raudgrøn regjering, sa Lysbakken i ein tale til SV sitt landsstyre i Oslo fredag.

– No handlar det om å kaste ei miljøfiendtleg regjering, og då kan vi ikkje risikere at eitt av partia i opposisjonen blinkar til venstre, men svingar til høgre.

SV-leiaren understreka at partiet er ein garantist for eit regjeringsskifte, men at det ikkje er posisjonane eller namnet på partia, men politikken som er viktigast.

– Derfor er vi opne for samarbeid med alle partia i den raudgrøne opposisjonen. Med dei gamle regjeringspartnarane våre i Ap og Sp, men også med dei to partia som tala viser at oftast stemmer på forslaga våre i Stortinget, nemleg Raudt og MDG, sa Lysbakken.

SV heldt fredag det første landsstyremøtet sitt etter lokalvalet, som vart ein solid opptur for partiet. Både valutfallet og nasjonale meiningsmålingar har i lang tid peika mot fleirtal for dei fem raudgrøne partia.

– Ikkje steng døra

Samarbeidsdiskusjonen har derfor blussa opp for fullt, og Lysbakken hadde fleire klare beskjedar til dei potensielle alliansepartnarane sine:

– Arbeidarpartiet bør ikkje stenge døra for nokon i opposisjonen, vi treng ein brei allianse for å slå høgresida. Senterpartiet bør heller ikkje stenge dørene for nokon i opposisjonen, for Ap og Sp kjem ikkje til å ha fleirtal åleine, sa han.

Sp, som sat i regjering med Ap og SV i åra 2005–2013, har gong på gong understreka at partiet går til val på eit regjeringssamarbeid med Ap, utan å nemne SV.

– Raudt bør seie ja til forpliktande samarbeid med andre. Vi kan ikkje ha ein situasjon som han vi no har i Oslo der Raudt seier nei til å delta i byrådsforhandlingane, for så å gå til media for å fortelje kva dei krev at SV skal få gjennomslag i dei same forhandlingane, seier Lysbakken.

«Blindspor»

Spørsmålet om samarbeid var òg tema i partileiar Jonas Gahr Støre sin tale til Arbeidarpartiets landsmøte denne veka.

– Det vi ikkje skal gjere, er å byrje debatten no om kven vi skal samarbeide med i ei eventuell regjering etter 2021. Det er eit blindspor, det er eit feilspor, det tar merksemd bort frå politikken, sa han.

Sentrale delar av fagrørslene har uttrykt sterk skepsis til eit eventuelt MDG-samarbeid i ei framtidig regjering, spesielt på bakgrunn av miljøpartiets programfeste utfasing av oljenæringa dei neste 15 åra. Samtidig har mange Ap-toppar opna for eit tettare samarbeid med miljøpartiet.

– Ingen må sjå bort frå kvarandre. Ingen må sjå bort frå seg sjølv. Og ingen må opne for heller å velje borgarlege parti, sa Lysbakken.

Han understreka òg at det er politikken som vil bli avgjerande for kven SV eventuelt vil samarbeide med i 2021.

