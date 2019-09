Sanner: Høgre må bli tydelegare i klimasaka

innenriks

– Det er nokre saker og saksområde der Høgre må vere mykje tydelegare og ta større plass. Klimakrisa kjem til å stå på den politiske dagsordenen i tiår fram i tid, både nasjonalt og internasjonalt, seier Sanner i Politisk kvarter på NRK.

Han peikar på at det blir viktig å få til grøn omstilling av næringslivet og samtidig sikre at folk har ein jobb å gå til.

Sanner, som også er kunnskaps- og integreringsminister, vedgår at partiet langt frå nådde måla sine for valet. Høgre har mellom anna fått endå færre ordførarar og klarte ikkje å kapre makta i dei store byane. Ifølgje Sanner har marginar avgjort fleire stader, og nemner Bodø og Tromsø som døme.

– Det vart mykje stong ut, meiner han.

Høgre-nestleiaren innrømmer òg at bompengekrangelen mellom regjeringspartia Frp og Venstre er noko av forklaringa på at Høgre enda på 20,1 prosent i valet.

– Vi låg på rundt 23 prosent i august. Det ville vore eit godt val for Høgre. Så fekk vi denne bompengediskusjonen som varte i to veker. Han skygde for mange av dei viktige lokale sakene, nemleg kunnskap i skulen, valfridom og kvalitet i omsorg, og det vart mykje diskusjon mellom regjeringspartia. Vi veit at det liker ikkje Høgres veljarar, seier han.

I ei meiningsmåling publisert i Dagbladet fredag får Høgre 21,3 prosent.

