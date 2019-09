Ingen garanti mot regnskogbiff

innenriks

I den nye frihandelsavtalen med Mercosur har Noreg gitt importkvotar for storfekjøtt eksklusivt til dei fire søramerikanske landa Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay.

Samtidig blir tollen fjerna på kjøttet.

Men næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kan ikkje garantere at storfekjøttet som blir importert, ikkje kjem frå område der regnskog er brent ned for å frigjere jordbruksland.

– I utgangspunktet vil ikkje avtalen endre situasjonen samanlikna med i dag, seier Isaksen til NTB.

Hemmeleg tekst

Sjølve avtaleteksten er framleis hemmeleg. Det har skapt usikkerheit om kor strengt regelverket vil vere på klima og berekraft.

Nærings- og fiskeridepartementet kan likevel stadfeste at avtalen ikkje inneheld nokon garanti for at kjøtt og andre produkt som blir importerte til Noreg, ikkje kjem frå øydelagde regnskogområde.

Det blir heller ikkje lagt opp til at ein auke i avskoginga i Amazonas vil få noko å seie for importen til Noreg.

– Avtalen har avgjerder knytt til berekraftig forvaltning av skogane og forpliktingar til å kjempe mot ulovleg hogst. Men utover det er det ingen endringar på handelsregimet. Det er ingen restriksjonar som trer inn umiddelbart på kjøpa våre frå Mercosur-landa, seier Isaksen.

Det avtalen likevel gjer, er å gi Noreg ei ny plattform for å ta opp desse sakene med Brasil, påpeikar han.

Kontroversiell kvegdrift

Enorme skogbrannar denne sommaren har ført til eit heilt nytt søkelys på korleis uerstattelege regnskogområde i Amazonas blir raserte.

Kvegdrift blir rekna som den viktigaste drivkrafta bak avskoginga, og miljøvernarar har skulda Europa for å ofre regnskog for billig biff i forhandlingane med dei fire søramerikanske landa i Mercosur.

Ein ny frihandelsavtale mellom EU og Mercosur kom på plass allereie i slutten av juni. Men EU-land som Frankrike, Irland og Austerrike har alle trua med å seie nei til han.

Efta, som består av Island, Liechtenstein, Noreg og Sveits, følgde opp med ein eigen frihandelsavtale med Mercosur i august.

Ifølgje Nærings- og fiskeridepartementet er det snakk om den største frihandelsavtalen Efta har inngått.

Må ratifiserast

Men avtalen må ratifiserast før han kan tre i kraft, og det kan raskt bli debatt om saka når Stortinget no opnar igjen. Fleire parti, inkludert regjeringspartia Venstre og KrF, har uttalt at dei ikkje vil forskotere støtte slik situasjonen er no.

SVs Lars Haltbrekken meiner regjeringa har vore naiv i møte med Brasils kontroversielle president Jair Bolsonaro.

– Vi meiner at Noreg ikkje burde ha inngått denne avtalen no. Det er å påskjønne ein høgrepopulist som har brukt valkampen på klimafornekting og løftar om øydelegging av regnskogen, seier Haltbrekken til NTB.

– Vi påskjønner han med ein handelsavtale. Vi burde sagt nei, seier han.

Nasjonalt forbod

I siste instans kan frihandelsavtalen seiast opp med seks månaders varsel, påpeikar Isaksen.

Eit anna alternativ kan vere eit nasjonalt forbod mot import av kjøtt frå nyleg avskoga regnskogområde, à la Stortingets forslag om eit forbod mot palmeolje i offentlege innkjøp. Men svaret til departementet er at det må greiast ut nærare om slike nasjonale forbod kan foreinast med Noregs internasjonale forpliktingar.

Eit svar i palmeoljesaka er venta i regjeringsforslaget til statsbudsjett for 2020, som blir lagt fram 7. oktober.

