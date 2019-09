Adresseavisen: Domstolskommisjonen vil kutte to av tre tingrettar

innenriks

Kommisjonen foreslår dermed å stenge halvparten av rettslokala i landet for godt, skriv avisa.

I den (sjå synonymordbok) delrapporten om struktur og lokalisering av tingrettane og lagmannsrettane i Noreg, heiter det mellom anna at dei 60 tingrettane i dag blir reduserte til 22 tingrettar med 30 rettsstader, og at dei 34 jordskifterettane blir reduserte til 13 jordskifterettskretsar med til saman 20 bemanna rettsstader.

Adresseavisen skriv at dette til dømes betyr at heile Trøndelag blir foreslått samla til éin tingrett.

Kommisjonen meiner inndelinga og lokaliseringa i dag av seks lagmannsrettar er fornuftig, men har lagt inn to ulike endringar i rettskretsinndelinga rundt Borgarting lagmannsrett.

I delrapporten grunngir Domstolkommisjonen ønsket om nedlegging med at små tingrettar utfordrar tilfelleprinsippet ved val av dommar, at undersøkingar indikerer kvalitetsforskjellar, og at prinsippet om at like tilfelle skal behandlast likt, er under press.

Kommisjonen med 16 medlemmer blir leidd av sorenskrivar Yngve Svendsen i Oslo tingrett. Kommisjonen vart nedsett 11. august 2017.

Tysdag 1. oktober klokka 12 overlever Domstolkommisjonen delrapporten til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp), ifølgje justisdepartementet.

Andre delrapport frå Kommisjonen har sett på sjølvstendet, digitalisering og oppgåvene til domstolane.

(©NPK)