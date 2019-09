Equinor framfor skjema om fornybar energi

innenriks

– Vi har heile tida sagt at føresetnaden for auka investeringar i fornybar energi er tilgang til lønnsame prosjekt. Vi har no vunne moglegheita til å utvikle Dogger Bank og Empire Wind, som er i verdsklasse. Det gjer at vi kan bygge opp aktivitetane våre noko raskare enn planlagt, seier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor til Dagens Næringsliv.

For eit par år sidan uttalte det norske energiselskapet at dei rekna med at 15 til 20 prosent av investeringane til selskapet ville gå til fornybar energi og lågkarbonløysingar i 2030. I tidsrommet fram til då ville dei investere 100 milliardar kroner i fornybar energi.

Viss ein summerer opp alle prosjekta, er beløpet nådd, skriv avisa.

Equinors bruttodel av investeringane i Dogger Bank og Empire Wind er opp mot 80 milliardar kroner fram mot 2026. Selskapet har òg investert 20 milliardar kroner i andre prosjekt.

I samband med satsinga på fornybar energi jaktar Equinor fleire tilsette og rullar no ut ein kampanje for å tiltrekke seg fleire folk, mellom anna ingeniørar, teknikarar og forretningsutviklarar, omtalte NTB laurdag.

(©NPK)