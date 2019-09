Fem nye asylmottak blir lagde ned

innenriks

Årsaka er at kontraktane går ut, og sidan det framleis kjem få asylsøkarar til Noreg, vil ikkje kontraktane bli kunngjorde på nytt, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).

Asylmottaka som ikkje skal drivast vidare, er Søre Sunnmøre mottak i Ulsteinvik, Nome statlege mottak i Lunde i Telemark, Larvik asylmottak, Bankplassen mottak på Melbu i Vesterålen og transittmottaket på Hvalsmoen i Ringerike.

Nedleggingane fører til at fleire hundre bebuarar må flyttast til andre mottak i landet.

Ved nyttår har UDI etter planane berre 15 ordinære asylmottak i drift. I tillegg kjem eitt mottak for einslege mindreårige, fire tilrettelagde avdelingar og eitt særbol-mottak, som er UDIs butilbod til asylsøkarar med særskilde behov. Dette blir rekna som eitt mottak, sjølv om det er fordelt på to stader, i høvesvis Gratangen og Nannestad.

Ved sida av dette har UDI Ankomstsenter Østfold og tre transittmottak i drift.

Per 23. september budde det 2.978 personar på asylmottaka her i landet. Til no i år har vel 1.600 personar søkte asyl i Noreg. Talet på nye søkarar ligg på vel 200 i månaden.

