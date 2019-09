MDG-toppar usamde om når oljealderen skal avsluttast

innenriks

I 2017 vedtok partiet på landsmøtet at dei vil starte ei gradvis og planmessig utfasing av petroleumsverksemda over ein 15-årsperiode, men ein endeleg dato er ikkje sett. Fleire Arbeidarparti-toppar har sett døra på gløtt for MDG i 2021-valet, men Fellesforbundet meiner at då må MDG fire på kravet om ein sluttdato.

Fylkesleiar Øyvind Festø i Møre og Romsdal MDG seier til Klassekampen at dei ikkje har planar om å moderere seg i forhandlingar. Han, og fleire andre fylkestoppar, seier til avisa at 15-årsperioden starta då MDG vedtok formuleringa for to år sidan. Dei fleste påpeikar òg at prosessen med å formulere partiprogrammet for 2021 ikkje er starta.

– Skal vi endre på sluttdatoen, trengst det eit nytt landsmøtevedtak. Men eg kan ikkje seie at eg er open for å endre det, seier Festø.

Fylkesleiaren i Rogaland, Rita Kristin Veland, seier dei vil skrote heile sluttdato-konseptet. I staden vil fylkeslaget seie nei til opning av nye felt og starte ei utfasing over 15 år.

– Vi tenker at i kampen mot klimakrisa er det heilt nødvendig å slutte å investere i endå fleire nye felt. Altså: 15 års plan, men ingen sluttdato, seier Veland.

