Staten sel fiskerihamner

Staten og Kystverket eig drygt 500 fiskerihamneanlegg. Men det blir berre drive aktiv fiskerinæringsverksemd i 323 av desse. Dei resterande anlegga skal no bli gitt annan bruksverdi, melder Kystverket.

55 fiskerihamner som ikkje er næringsaktive vart overførte frå januar til utgangen av august i år. Av desse vart 39 anlegg selde og 16 anlegg ført tilbake til grunneigar.

Kystverkets mål er at dei skal eige under 500 fiskerihamner ved utgangen av 2019,

Statlege fiskerihamner må følgje same fortrinnsrekkefølgjer som for fyreigedommar. Det betyr at dei blir selde på den opne marknaden dersom både staten, kommunen, fylkeskommunen eller foreiningar med allmennyttige formål ikkje nyttar seg av førsteretten.

