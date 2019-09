Store forskjellar blant sjukehus for kreftoperasjonar

innenriks

– Det er framleis for stor variasjon i delar av helsetenesta. Eitt av dei viktigaste måla med dei medisinske kvalitetsregistera er nettopp å avdekke uønskt variasjon, slik at vi kan gjere noko med det, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Måndag blir resultat frå dei nasjonale medisinske kvalitetsregistera lagd fram.

Eit døme på at behandlinga varierer, er kirurgi for eggstokkreft, opplyser Kreftregisteret. Særleg internt i Helse sør-aust ser ein forskjellar. Medan 84 prosent av pasientane ved Oslo universitetssjukehus vart opererte, var talet ved Helse Vestfold 64 prosent og 67 prosent for Helse Innlandet.

Det finst per i dag ikkje tydelege retningslinjer for kva for kvinner som bør operere bort eggstokkreft, heiter det i oppsummeringa frå Kreftregisteret.

Unngå overbehandling

For pasientar med lågrisiko prostatakreft er det derimot eit mål om å unngå overbehandling. Målet er at færre enn 20 prosent av pasientar med denne krefttypen skal få operert vekk prostata.

Fleire av sjukehusa som for nokre år sidan låg høgt, har no redusert talet på operasjonar på denne pasientgruppa, ifølgje Kreftregisteret.

Størst del pasientar, rundt 20 prosent, blir opererte ved St. Olavs hospital, Helse Finnmark og Nordlandssjukehuset.

I andre delar av landet har reduksjonen vore kraftigare. Ved ein del stader vart det ikkje gjort nokon slike operasjonar i fjor.

Ikkje alle pasientar med kreft kan bli operert. Enten fordi sjukdommen er for utbreidd, eller fordi pasienten har andre sjukdommar som gjer at dei ikkje toler belastinga.

Ser på kirurgiteknikk

Kvalitetsregisteret samlar òg data over ulike teknikkar som blir nytta i operasjonar. Til dømes kan pasientar med tjukktarmskreft bli operert med open tilgang til tarmen eller ved kikholskirurgi.

Det har vore eit mål å ta i bruk denne sistnemnde teknikken ved behandling av fleire pasientar. Dette har vore eit eige satsingsområde i Helse sør-aust, der det er gjennomført såkalla laparoskopi-skole. Fleire sjukehus i helseregionen, som Gjøvik, Skien og Bærum, ligg dermed høgt på statistikken med mellom 85 og 90 prosent.

Høie oppmodar pasientar til å klage

I det omfattande talmaterialet blir sjukehusa målte på ei rekke område. Dermed kan helsestyresmaktene vurdere i kva grad kvalitetskrav blir møtt og om det er stor forskjell frå stad til stad.

Andre tal som blir lagt fram, er til dømes kor lang tid det går før slagramma får behandling.

Ved sjukehus i Vesterålen, Volda, Flekkefjord og Voss kom seks av ti pasientar til behandling på sjukehus innan fire timar. I Hammerfest og Haugesund gjeld dette berre tre av ti pasientar.

Likeins ser ein store forskjellar på kor lenge pasientar må vente på operasjon etter hoftebrot. Ni av ti pasientar ved Sjukehuset Telemark vart operert innan fristen på 48 timar, medan ved sjukehuset i Moss er delen 11 prosent.

Høie oppmode pasientar som ikkje er fornøgd med behandlinga dei får, om å klage.

– Regjeringa har dessutan innført fritt behandlingsval for å gi pasientane større valfridom og eit betre tilbod. Eg er glad for å sjå at kvalitetsregistera viser gode resultat, mellom anna når det gjeld behandling av hjerneslag, alvorleg hjarteinfarkt, MS og hofteprotesar, seier Høie.

(©NPK)