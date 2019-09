Trålaren i Tromsø kan bli slept tilbake til Russland

innenriks

– Det ser ut til at reiarlaget vil engasjere eit bergingsfirma for å rette trålaren opp på kjøl der den ligg, pumpe han for vatn og planlegge tauing. Skroget har ingen store hol og ser ut til å vere bra tett, så når dei får den opp og lensa for vatn vil han nok flyte, seier innsatsleiar Kaj Christiansen i Tromsø brann og redning til NRK.

Kystverket har pålagt Reiarlaget Murmansk Trawl Fleet å fjerne vraket, men det kan ta fleire månader.

– Det er opp til eigar å komme med ein god plan som vi godkjenner. Det må ta den tida det tar, har seniorrådgivar Kjersti Dale i Kystverket uttalt.

Hamnedirektør Jørn-Even Hanssen seier til Nordlys at han ikkje er sikker på om trålaren er borte før jul.

– Men vi kjem til å pushe på i denne saka. Vi er ikkje interesserte i å ha eit vrak liggande her oppe i lang tid, seier han.

Forureining

Representantar frå det russiske reiarlaget var på plass i Tromsø torsdag kveld. Forsikringsselskapet til reiarlaget, som eig trålaren Bukhta Naezdnik, har signalisert eit ønske om å overta vakthaldet.

– Det kan bli eit skifte allereie måndag eller tysdag. Det har dei rett til, men vi må forvisse oss om at dei som overtar jobben kan følgje med lensesystemet, ha ein saneringsplan, miljøtiltak og alt som blir kravd ved ein slik aksjon, seier innsatsleiar Kaj Christiansen.

Sjølv om Kystverket trekker seg tilbake, har dei framleis tilsynsstyresmakt, og kan forsterke pålegg viss dei ikkje er fornøgd med jobben.

Førebels har det komme lite oljesøl ut frå havaristen, men viss skipet blir heva eller blir flytta, kan konstruksjonar breste. Det er potensielt 180.000 liter diesel om bord som kan hamne i sjøen.

– Reiar jobbar med ein plan for vidare tiltak. Vi held kontakt med dei, men det vil jo vere krevjande operasjonar som må bli gjennomført. Vi gir dei no tid til å planlegge, sa Kystverkets vaktleiar Ingrid Lauvrak til Nordlys søndag.

Dukkarar

Dukkarar skal undersøke skroget i før hevinga.

– Det skal inn eit dukkarfirma som skal sjekke fartøyet under vatn. Det er for å førebu vidare vrakhandtering, seier Christiansen til avisa.

Dykkarane skal sjekke om det er skadar på luker, ventilar eller om det er svake punkt som har tyding for ein eventuell snuoperasjon av skipet.

– Forsikringsselskapet taler reiaren si sak. Det er god dialog. Dei har ikkje komme lenger om trålaren skal vrakast eller om det er verdiar å bygge opp att.

– Kor lang tid trur du dette tar?

– Eg trur det tar ein månad eller lengre tid før det har skjedd noko konkret. Det kjem litt an på om dei finn bergingsfirma nært eller må hente frå andre land, seier innsatsleiaren.

(©NPK)