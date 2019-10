Fleirtalet i Viken vil oppløyse Viken

innenriks

Det var Dagbladet som melde om saka først.

Også NTB kjenner til at semja blir presentert i den nye politiske plattforma som skal bli lagt fram av Arbeidarpartiet, Senterpartiet, MDG og SV seinare tysdag.

Det er Stortinget som til sjuande og sist avgjer Vikens skjebne. Det dei raudgrøne i Viken no foreslår, er ifølgje NTBs opplysningar at fylkesrådet etter stortingsvalet i 2021 skal legge ei sak fram for fylkestinget om å oppløyse Viken.

Saka vil så gå vidare til Stortinget for endeleg behandling der.

Det er Buskerud, Akershus og Østfold som frå 2020 skal bli slått saman til det nye storfylket Viken.

