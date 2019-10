Jensen skjermar bilistane med kutt i drivstoffavgift

innenriks

Bilistane får kompensasjon for auken i CO2-avgifta som statsminister Erna Solberg (H) fortalde om i talen sin i FN i New York førre veke, skriv VG.

Avgiftskuttet og avgiftsauken skal samla ikkje slå ut i endra drivstoffprisar, fordi lågare vegbruksavgift på drivstoff skal kompensere for den auke CO2-avgifta på diesel og bensin.

Finansminister Siv Jensen stadfestar at eit kutt på 5 prosent i bruksavgifta på drivstoff skal balansere ut auken i CO2-avgifta på drivstoff. Ho seier det er i tråd med Granavolden-plattforma.

– Ut frå det Frp har jobba for i mange år, å halde drivstoffprisane nede, så blir det tatt vare på her. Det er ingen grunn til å bekymring for at CO2-avgifta i seg sjølv fører til høgare drivstoffprisar, seier Jensen til avisa.

Solberg lova i FN førre veke å skjerpe dei norske ambisjonane for kutt i klimautsleppa i 2020. For å oppnå dette, vil regjeringa auke CO2-avgifta med 5 prosent. Avgifta skal aukast med 5 prosent årleg fram til 2025 i alle sektorar. Dei auka inntektene skal brukast til å senke andre skattar og avgifter i dei same sektorane.

– Bilistane vil ikkje få meir skatt. Men å velje eit lågutsleppsalternativ vil bli endå meir gunstig, sa Solberg til NTB førre veke.

På spørsmål om utjamninga vil gjelde dei neste fire-fem åra òg, svarer Jensen at dei i første omgang konsentrerer seg om statsbudsjettet for neste år, som blir lagt fram neste veke.

