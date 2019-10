Liv Tørres sluttar som direktør for Nobels Fredssenter

innenriks

Tørres er utnemnt til direktør for Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies ved Senter for internasjonalt samarbeid på New York University (NYU). Ho tiltrer den nye stillinga 1. januar 2020.

Tørres har vore direktør ved Nobels Fredssenter sidan 2016.

– Liv Tørres har spelt ei viktig rolle i utviklinga av Nobels Fredssenter dei siste fire åra. Vi ønsker henne lykke til vidare. Eg vil spesielt takke henne for engasjementa hennar, stor arbeidsinnsats og for dei mange gode resultat senteret har oppnådd under leiinga hennar, seier styreleiar Olav Njølstad ved Nobels Fredssenter.

Tørres var tidlegare generalsekretær for Norsk Folkehjelp.

