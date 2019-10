Mann tiltalt for å ha drepe faren sin med brannsløkkingsapparat

innenriks

Mannen skal ha slått faren fleire gonger i hovudet med brannsløkkingsapparatet. Faren fekk omfattande brotskadar i hovudet og døydde kort tid etter av skadane, skriv Dagsavisen.

Tiltalte ringde sjølv politiet og fortalde at han hadde drepe faren sin natt til 23. desember 2018.

Drapet fann stad i den tiltalte sin heim på Austrått i Sandnes, ifølgje Stavanger Aftenblad.

I forkant av drapet var 28-åringen aktiv på nettforumet 4chan og snakka om planane om å drepe faren. Fleire brukarar skal ha oppmoda han til gjere alvor av planane. Tiltalte skreiv seinare på nettstaden at drapet var gjennomført og la ut bilde av den påståtte åstaden.

Politiet har tidlegare sagt at dei ikkje ser bort frå at det kan komme reaksjonar overfor dei som heia på mannen i nettforumet.

Etter ein full judisiell observasjon har dei sakkunnige komme til at 28-åringen var tilrekneleg, og at han derfor kan bli straffa for drapet. Forsvararen til mannen, advokat Vegard F. Bråstein, har tidlegare uttalt til Stavanger Aftenblad at mannen innrømmer dei faktiske forhold, men at han ikkje har tatt stilling til skuldspørsmålet.

Saka skal opp i Jæren tingrett 28. oktober. Det er sett av sju dagar til saka.

