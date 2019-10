Narkotikatiltalt i Tromsø vil ikkje forklare seg om bakmenn

innenriks

Tysk-serbaren har forklart seg i Nord-Troms tingrett i to dagar. Den første dagen ville han avbryte forklaringa si, men han heldt fram tysdag, skriv Nordlys.

Kvar gong han har vorte spurt om kontaktar i Tyskland, har han avbrote og forklart at det er av frykt for represaliar mot seg sjølv og familien.

Ifølgje påtalemakta har det dei meiner er eit nettverk, innført 87 kilo amfetamin til landet i 2016 og 2017.

41-åringen har forklart at søskenbarnet, som er medtiltalt, var med på å ta imot narkotikaen då den kom til Tromsø. Han har informert politiet om at beslaget på 66 kilo eigentleg var på 70 kilo, men at 4 kilo allereie var selde. Han har òg forklart seg om 17 kilo narkotika dei frakta til Tromsø året før.

Det einaste han ikkje vil snakke om er personar i Tyskland og viser til at han er redd for desse personane.

– Som eg har sagt i avhøyr: Alt det eg veit om desse påståtte bakmennene, har eg berre høyrt frå andre. Det eg har høyrt er tilstrekkeleg for at eg føler på denne angsten, sa han i retten tysdag.

Aktor, statsadvokat Hugo Henstein, refererte måndag til eit tidlegare avhøyr av mannen. Då skal han ha opplyst at det var ein kjent kriminell organisasjon som stod bak, men i retten hevda han at utsegna var overdriven.

