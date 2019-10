Noreg får den første elektriske akuttbilen sin

innenriks

Elbilen skal ha Bærum ambulansestasjon, som har Asker og Bærum som nedslagsfelt, som base.

– Han kjem i drift om ei veke eller to. No har vi fått montert ladeboks på stasjonen. Bilen er òg utstyrt med diverse ladebrikker, sånn at vi kan hurtiglade når bilen står i beredskap, seier Tommy Buch Abrahamsen, stasjonsleiar ved ambulanseavdelinga på Oslo universitetssjukehus, til Teknisk Ukeblad.

Abrahamsen seier at dei på sjukehuset er opptatt av miljø, og at dei er miljøsertifiserte.

Sjukehuset har gjort vurderingar knytt til moglege utfordringar med å ha ein elbil som akuttbil. Dei har landa på at han ikkje skal brukast mellom klokka 22.00 og 7.00, og at bilen dermed skal lade seg stappfull om natta.

– Utrekningane våre tilseier at han skal klare eit skift utan å måtte lade noko særleg. Det blir ein spennande vinter, men vi har trua, seier Abrahamsen.

