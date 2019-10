Raja attvald som Stortingets visepresident

innenriks

Frp bad om ei skriftleg votering av Raja og fekk ønsket innfridd. Voteringa viser at han vart attvald med 128 stemmer, medan 31 altså stemte blankt. I alt stemte 159 av Stortingets 169 representantar.

Per-Willy Amundsen, som er tidlegare justisminister og noverande innpiskar for Frp på Stortinget, seier til Dagbladet at dette er å rekne som ei åtvaring frå Frp.

– Det er grenser for kor mykje vi kan tole frå samarbeidspartnarane våre, ei grense for kva vi skal måtte finne oss i. I dag gjer vi det tydeleg overfor Raja, og han bør merke seg at han fekk fleire blanke stemmer enn det er representantar for Frp, seier han.

Frp har 27 representantar på Stortinget.

Resten av presidentskapet vart einstemmig attvald. Dermed held Tone Wilhelmsen Trøen frå Høgre fram som stortingspresident. Resten av presidentskapet består av Eva Kristin Hansen (Ap), Morten Wold (Frp), Magne Rommetveit (Ap) og Nils T. Bjørke (Sp).

Før helga gjekk Amundsen ut og ville kaste Abid Raja som visepresident for dei folkevalde. Amundsen meinte Raja var uskikka til å halde fram fordi han gjennom «gjentatte angrep på Frp og vår partileiing kastar lys over problema med å samarbeide med eit parti som Venstre i regjering».

Men etter eit gruppemøte i Frp måndag kveld ville partiet ikkje seie om dei støtta forslaget eller ei.

Raja, som vart vald inn i 2017, er den første representanten Venstre har hatt i presidentskapet på 48 år.

