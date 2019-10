Raudt foreslår vindkraftpause

innenriks

Tysdag blir det sett sluttstrek for den offentlege høyringa om NVEs forslag til ei nasjonal ramme for vindkraft på land.

Saka har skapt enormt engasjement, og meir enn 2.600 høyringssvar er komme inn til Olje- og energidepartementet. Ikkje overraskande er dei fleste som har uttalt seg, negative til utbygging av vindkraft i sine nærområde.

Vil ha pause

Raudts partileiar Bjørnar Moxnes meiner tida er inne for å trekke i naudbremsen.

Under trontaledebatten denne veka vil han derfor fremma eit forslag om å stille pågåande utbyggingar til side i vente på politisk behandling av den nasjonale rammeplanen.

– Så langt har vindkraftverk fått konsesjon utan at ein ser dei totale inngrepa i samanheng. Det fører til at sårbar natur blir bygt ned bit for bit. Dette er ein stor trussel mot det biologiske mangfaldet, seier Moxnes.

Ein slik pause vil ifølgje Raudt røre i alt 24 anlegg som har fått konsesjon, men der utbygginga ikkje har starta enno. I tillegg meiner partiet at arbeidet bør leggast til sides ved anlegg der utbygginga allereie har starta.

Kommunar seier nei

Fire av dei 13 områda som NVE har utpeika som godt eigna for vindkraftutbygging i Noreg, ligg i Vestland fylke.

Ein gjennomgang Bergens Tidende har gjort av høyringssvara som er komne inn, viser at dei 16 rørte kommunane alle seier nei til utbygging.

Ein gjennomgang i Fædrelandsvennen viste måndag at situasjonen er den same i Agder.

NVE meiner 23 prosent av Sørlandets areal eignar seg til vindkraftutbygging.

Fryktar alvorlege konsekvensar

Naturvernforbundet leverte høyringssvaret sitt tysdag. Organisasjonen fryktar rasering av natur- og friluftsområde viss NVEs forslag til rammeplan går igjennom.

– Vi fryktar alvorlege konsekvensar for natur, artsmangfald, friluftsliv og naturbaserte næringar, seier Naturvernforbundets leiar Silje Ask Lundberg.

Ho krev òg ei evaluering av eksisterande vindkraftverk før det blir gitt fleire konsesjonar.

(©NPK)