Vedum i harnisk over forslag om å legge ned tingrettar

innenriks

– Det er heilt utruleg det regjeringa har sett i gang. Eg har nesten ikkje ord, seier ein opprørt Vedum til NTB.

Forslaget frå Domstolkommisjonen går ut på å redusere talet på tingrettar frå 60 til 22. Sp-leiaren reagerer på at forslaget kjem like etter kommunevalet. Han meiner regjeringa har ein klar baktanke.

– Dei ønsker å gjere dette lengst mogleg unna eit val. Forslaget kjem rett etter kommunevalet og i god tid før stortingsvalet, sånn at dei får lagt ned alle tingrettane innan 2021. Det er ein vanvitig måte å styre på, seier han.

– Meir usikkerheit

Vedum meiner det er svært viktig å ha dei små tingrettane ute i distrikta.

– Ut ifrå eit direktørperspektiv skjønner eg at det er lettare å ha færre å styre over, færre sorenskrivarar der ute. Men er det eit mål at ein skal klumpe staten saman til nokon få stader? Eller vil ein at rettsstaten skal bli utvikla over heile landet? spør han.

Vedum viser mellom anna til at fornærma og folk som skal vitne i rettssaker, kan bli nøydde til å reise inn til storbyane der dei må bu på hotell når saka skal opp.

– Det skaper berre meir usikkerheit, seier han.

Telefonkonferansar

Domstolskommisjonen grunngir forslaget sitt med at mange av dei små tingrettane er tynt bemanna og at det er vanskeleg å ha solid nok kompetanse på så mange stader. Det er Vedum ikkje samd i.

– Det er lettare no enn nokon gong. Teknologien gir ein heilt anna moglegheit til kontakt på kryss og tvers, mellom anna gjennom telefonkonferansar, seier han.

Førebels har Domstolkommisjonen lagt fram den første delrapporten sin som handlar om struktur og organisering. Både Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet og Arbeidarpartiet har varsla at dei ikkje vil støtte forslaget.

Neste år kjem andre del, som mellom anna skal sjå på sjølvstendet, digitaliseringa og oppgåvene til domstolane. Ap og Sp har bedt om at regjeringa ventar på andre delrapport før saka blir lagt fram for Stortinget.

(©NPK)