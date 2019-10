Amnesty: -Verda vil ikkje gløyme drapet på Khashoggi

innenriks

Den regimekritiske journalisten var busett i USA, men vart drepen i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for eitt år sidan. Saudi-Arabias kronprins seier i eit intervju med «60 Minutes» at han tar «fullt ansvar» for drapet, men nektar for å ha beordra det.

– Saudiarabiske styresmakter har loge frå dag éin. Dei har loge på ulike måtar. No har dei tatt på seg ei form for skuld utan eigentleg å gi nokre bevis for kva som skjedde med Jamal Khashoggi eller ein gong å vise kor liket ligg, seier generalsekretær Jon Peder Egenæs i Amnesty International Noreg til NRK.

Tok ansvar

I intervjuet kallar kronprins Mohammed bin Salman drapet for eit «avskyeleg lovbrot».

– Eg tar fullt ansvar som leiar av Saudi-Arabia, spesielt sidan det var utført av personar som jobba for Saudi-Arabias styresmakter, seier han.

CIA meiner at bin Salman personleg beordra drapet på Khashoggi, og ein FN-ekspert har bedt om at den moglege rolla han har hatt blir etterforska.

Med denne kunngjeringa hevdar Amnesty at kronprinsen prøver å komme kritikken på eittårsmarkeringar i media og blant aktivistar i forkjøpet.

Kvite drakter

I Oslo hadde demonstrantane kledd seg ut som drapsetterforskarar i kvite drakter og sette opp politiband og illuderte kriminalteknisk åstadgransking.

– Det vi er opptatt av, er at denne saka ikkje blir gløymd. Styresmaktene i Saudi-Arabia skal vite at det er folk som hugsar det som skjedde, og som krev rettferd for Jamal Khashoggi, seier Egenæs.

Minst elleve personar er stilte for retten for drapet på Khashoggi, og for fem av dei er det lagt ned påstand om dødsstraff.

Khashoggi var på konsulatet for å hente dokument som han trong i samband med ei skilsmisse og eit nytt ekteskap. Etter drapet vart liket truleg partert og frakta ut av konsulatet, men leivningane er ikkje funne.

(©NPK)