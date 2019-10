Bærum-ordførar reagerer på E18-omkamp

innenriks

Til Budstikka seier påtroppande fylkesrådsleiar Tonje Brenna (Ap) at samarbeidet beståande av Arbeidarpartiet, Senterpartiet, MDG og SV, vil be regjeringa om at ein ikkje går vidare med E18-prosjektet slik det no er planlagt. Dei ønsker å stoppe utbygginga ved Strand i Bærum.

– Det er gjennom Oslopakke 3 at E18 må bli planlagd og behandla politisk. Regjeringa kan ikkje tolke ei lokal semje annleis, seier Brenna.

«Mektig provosert»

Bærum-ordførar Lisbeth Hammer Krog (H) seier ho er «mektig provosert» over at fylkesrådet i Viken vil stoppe den planlagde utbygginga ved Strand.

– Ikkje minst fordi dei veit godt at det vil vere ei veldig dårleg løysing, seier ordføraren til Budstikka.

Ho kallar det som «slett politisk handverk» av Ap, som ho meiner er fullstendig klar over at å ikkje bygge ut E18 i éin etappe til Ramstadsletta er ei dyrare og dårlegare løysing.

Vil reversere fylkessamanslåing

Viken er det nye fylket som blir etablert som ei samanslåing av Akershus, Buskerud og Østfold, og dessutan Svelvik kommune i Vestfold frå 1. januar 2020. Etter fylkesvalet i haust er det politisk fleirtal for å avvikle Viken og gå tilbake igjen dei tidlegare fylka.

Oslopakke 3 er ein overordna plan for utbygging og finansiering av vegar og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Det meste som blir bygd av vegar og bane i Oslo og Akershus, blir finansiert gjennom Oslopakke 3. Avtalen har ei økonomisk ramme på 120 milliardar 2016-kroner for perioden 2017–2036.

(©NPK)