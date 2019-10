Dale: Heile E18 og Oslopakke 3 er i fare

innenriks

Utspelet kjem etter at det raudgrøne fleirtalet i det nye storfylket Viken gav beskjed om at dei vil stanse planar om kapasitetsutviding på E18 i Bærum på vegen inn mot hovudstaden.

– Det er ingen tvil om at det som Viken no melder i den politiske plattforma si, ikkje berre set E18-prosjektet i fare, men også mange kollektivtiltak gjennom Oslopakke 3. E18 er ein sentral del av Oslopakke 3, som også er grunnlaget for avtalen vi har med Oslo og Akershus i dag, sa Dale til Aftenposten onsdag ettermiddag.

Det var Dagsavisen som hadde saka først.

I den nye samarbeidsplattforma si skriv Arbeidarpartiet, Senterpartiet, MDG og SV i Viken at vegkapasiteten på E18 ikkje skal auke. Det nye fylkesrådet ønsker i staden å stoppe utbygginga ved Strand i Bærum, og meiner at prosjektet må planleggjast og behandlast politisk gjennom Oslopakke 3.

– Ikkje ein trussel

Overfor NTB avviser samferdselsministeren at utspelet hans var ein trussel.

– Grunnen til at eg er så tydeleg på dette, er at det politiske fleirtalet i Viken tilsynelatande ikkje har tatt innover seg rekkevidda eit slikt forslag vil ha. Det kan vere at MDG og Arbeidarpartiet med dette set viktig kollektivutbygging i spel, seier han.

Samferdselsministeren strekar under at E18 ikkje er eit isolert prosjekt, og at det har fått løyvd pengar i årevis. Realiserer ein det ikkje, rokkar ein ved heile fundamentet for Oslopakke 3 og byvektavtalen til regjeringa med Oslo og Akershus, meiner han.

– Var det ein ting som kom uventa på meg, var det at Arbeidarpartiet og MDG spenner bein på viktige kollektivløysingar, seier ministeren og peikar på utbygginga av Fornebubanen og ein ny T-banetunnel i Oslo.

Usamde om semje

Dale seier han er positiv til dialog og eit mogleg møte med Viken-politikarane. Men inntil det eventuelt skjer slår han fast at han innrettar seg etter dei lokalpolitiske vedtaka som er gjort.

Tonje Brenna (Ap), som blir fylkesrådsleiar i Viken 1. januar, seier til Aftenposten at kritikken frå Dale er uforståeleg. Ap-politikaren viser til ein avtale ho og fem andre lokalpolitikarar frå Oslo og Akershus signerte på i 2016, men som regjeringa seinare såg bort ifrå.

– For meg verkar det nærast absurd at det å stå på Oslopakke 3-semja, er å setje den same semja i spel, seier Brenna.

Ramme på 120 milliardar

Oslopakke 3 er den overordna planen for utbygging og finansiering av vegar og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Det meste som blir bygd av vegar og bane i dei to fylka, blir finansierte gjennom Oslopakke 3. Avtalen har ei økonomisk ramme på 120 milliardar 2016-kroner for perioden 2017–2036.

Viken er det nye fylket som blir etablert som ei samanslåing av Akershus, Buskerud og Østfold, og dessutan Svelvik kommune i Vestfold frå 1. januar 2020. Etter fylkesvalet i haust er det politisk fleirtal for å avvikle Viken og rette opp igjen dei tidlegare fylka.

