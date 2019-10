Elbilsalet har allereie passert fjoråret

innenriks

I september åleine vart det selt rundt 6.000 nye elbilar, ifølgje tala som Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) la fram nyleg. Det utgjorde godt over halvparten av nybilsalet.

– Dette viser at avgiftsfritaka for elbil verkar etter intensjonen. Samtidig hastar det med å få på plass ein ladeinfrastruktur som står i stil med veksten i elbilar. Vi i NAF er bekymra for at det er for få ladepunkt og at dei som finst, lader for langsamt, seier senior kommunikasjonsrådgivar Nils Sødal i NAF.

Han konstaterer at toppane i salet av elbilar kjem med kvar store transport av Tesla Model 3.

– Andre bilmerke har òg fått skikk på leveransane av elbilar. Det hjelper òg godt på dei gode salstala, seier Sødal.

(©NPK)