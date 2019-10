Gaupe skoten ulovleg i Åmot

innenriks

Gaupa vart funne i ein skrent i Hovdlia ned mot elva Hovda i Åmot av Statens Naturoppsyn etter tips. Funnet vart gjort 8. september, ifølgje NRK.

– Saka blir etterforska som alvorleg miljøkriminalitet når eit raudlista rovdyr er ulovleg skoten. Politiet ser alvorleg på saka, seier politifullmektig Einar Gauslaa Bergem.

Gaupa er sendt til obduksjon.

– Gaupa har vorte kasta ned ein skrent ned mot ei elv. Det er spor på gaupa som viser at ho er skoten, seier Bergem.

Politiet meiner nokon har prøvd å skjule dyret. Dei ønsker tips dersom nokon har sett noko. Gaupa har truleg ikkje lege lenge før ho vart funnen, maksimalt fem dagar.

Det er opna for kvotejakt på gaupe mellom 1. februar og 31. mars. I tillegg kan det òg bli opna for skadefelling for å hindre skadar på sau og tamrein.

Stortinget har fastsett eit årleg bestandsmål på 65 årlege gaupekull. I jakta denne vinteren vart det felt 53 dyr. Kvoten var på 55. I Hedmark var det inga jakt.

