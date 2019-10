Grande har tatt opp voteringa over Raja med Frp

innenriks

Tysdag kravde Frp skriftleg votering då Abid Raja (V) skulle veljast til visepresident i Stortinget.

– Det sette eg ikkje pris på. Dette har vi ein avtale på. Slike markeringar likar eg ikkje, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande til Dagbladet.

Avtalen ho siktar til, går blant anna ut på at ein skal akseptere kandidatane til kvarandre til presidentskapet. Grande seier ho har tatt saka vidare og gitt klar beskjed «til dei som skal ha henne» om at ho ikkje likte det som skjedde tysdag.

Abid Raja vart attvald, men fekk 31 blanke stemmer. Frps Per-Willy Amundsen sa at dette var å rekne som ei åtvaring frå partiet.

Raja har gått til angrep på Frps retorikk om båtflyktningar og bruk av ordet «snikislamisering» og meiner at partiet driv med «brun» retorikk og propaganda. Det førte til at Amundsen før helga foreslo å kaste han som Stortingets visepresident. Det vart ikkje tilfelle, men partiet vedtok altså å be om votering.

Sist ein kandidat vart vald med mange blanke stemmer, var i 2007, då Frp-nestor Carl I. Hagen kom inn i presidentskapet med 29 blanke stemmer.

