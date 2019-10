Hanne Harlem har søkt på stillinga som sivilombodsmann

innenriks

Ifølgje Rett24 er Hanne Harlem den einaste reelle søkaren til å ta over vervet som ny sivilombodsmann. Måndag gjekk søknadsfristen ut for å bli Falkangers etterfølgjar som Stortingets ombodsmann for forvaltninga.

54 år gamle Harlem har sidan 2011 vore Kommuneadvokat i Oslo. Dersom ho blir vald, blir ho første kvinne i jobben.

– Rolla som ombodsmann er ein viktig og meiningsfylt oppgåve, og eg meiner bakgrunnen min kan gi gode føresetnader for å fylle rolla på ein god måte. Eg tar med meg viktig innsikt om korleis forvaltninga fungerer i praksis. Det er nyttig å forstå den verksemda ein skal kontrollere, seier Harlem til Rett24.

