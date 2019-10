Helgheim opnar for å støtte Viken-oppløysing

innenriks

Buskerud, Akershus og Østfold blir frå 2020 Viken, men dei raudgrøne ønsker å oppløyse den nye fylkeskommunen etter valet i 2021.

Stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) i Kommunal- og forsvarskomiteen seier til Klassekampen at det primære standpunktet til partiet er at dei er imot Viken. Dersom eit nytt stortingsfleirtal vil vedta å oppløyse Viken om to år, ser han for seg at Frp kan støtte det.

På spørsmål om det ikkje er litt kontroversielt å seie det, sidan Frp sit i ei regjering som har gjennomført reforma, seier han følgjande:

– Absolutt ikkje, det er ikkje noko Frp meiner. Kva som skjer i forhandlingar, er ei anna sak.

Kollegaen hans Kari Kjønaas Kjos i same stortingskomité meiner spekulasjonar om i kva grad eit nytt stortingsfleirtal i 2021 vil innfri Vikens ønske om å oppløyse seg sjølv, blir «hvisomatte, menomatte».

– Eg ser ikkje at dette får nokon konsekvensar, det er eit symbol. Ikkje noko er endra på nasjonalt nivå, seier Frp-representanten.

I tillegg til å oppløyse regionen Viken, seier Ap, Sp, MDG og SV nei til å utvide Oslo lufthamn Gardermoen med ein tredje rullebane og planane om ei utviding av E18.

