Hobbyalkymist dømt til 60 dagar i fengsel

For forsøket dømte Stavanger tingrett han til 60 dagar i fengsel. Fengselsstraffa blir sett på som ferdigsona fordi mannen sat i varetekt i åtte veker medan saka vart etterforska, skriv Stavanger Aftenblad.

I retten forklarte mannen at han har stor interesse for kjemi og alkymi. Han nekta for at han hadde til hensikt å produsere eksplosiv eller narkotika, noko han tidlegare er dømd for å ha tatt vare på.

I dommen står det at han brukte stoff til kjemiske prosessar på hobbybasis, mellom anna til å produsere sølvvatn, ei væske som har vorte marknadsført som ei form for alternativ behandling.

Heime hos mannen fann politiet mellom anna 1 liter svovelsyre, 5 kilo natriumklorid, 1 liter glyserol, 3 liter saltsyre og 1 kilo koparsulfat. Alt dette og ei rekke andre stoff, mellom anna svovelsyre. Dette vart han ikkje dømt for.

– Han forklarte kva stoffa skulle bli brukt til. Dei skulle ikkje på nokon måte bli brukt til skade for menneske eller eigedom, seier forsvararen til mannen, advokat Sigurd Rønningen.

Men i tillegg bestilte han 2,5 liter hydrogenperoksid over 12 vektprosent og 2,5 liter salpetersyre over 3 vektprosent. Dette avslo eit britisk selskap å sende til ein privatperson med tilvising til at det i så fall ville vore ulovleg. I staden vart styresmaktene varsla.

Då 47-åringen fekk beskjed om dette, skreiv han til firmaet at han var eit enkeltmannsføretak, og at han uansett kunne få dette frå ein annan leverandør. Retten konkluderer med at tiltalte sitt forsøk på å få ut desse stoffa var graverande.

