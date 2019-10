Interne konfliktar i NTNU – over 20 varslar mot tilsette

innenriks

– Leiinga har dei siste åra òg mottatt eit tjuetals formelle varslar om trakassering og andre kritikkverdige forhold, og dessutan fleire munnlege bekymringsmeldingar. Sjukmeldingar og varslar kjem frå tilsette i begge grupperingar, skriv organisasjonsdirektør Ida Munkeby ved NTNU i Trondheim til Adresseavisen.

Éin tilsett har tidlegare beskrive arbeidsmiljøet som giftig og fortalt om situasjonar der folk ikkje snakkar med kvarandre når dei går forbi kvarandre i gangane, eller ikkje ønsker å opphalde seg i same rom som enkelte personar.

På bakgrunn av dei interne konfliktane har NTNUs rektor foreslått å flytte forskargruppa Fate of Nations, og dessutan enkelte andre medarbeidarar, over til eit eige senter.

Leiaren av forskingsgruppa uttalte førre veke at han opplever at forskargruppa, som består av 18 personar, får skulda for instituttets betente arbeidsmiljø.

– Eg kritiserte leiinga og fekk skuldingar om trakassering tilbake, seier professor Hans Otto Frøland til avisa.

Frøland seier at han og andre kritiserte leiinga for det dei meinte var «en lemfeldig holdning til habilitet og manglende åpenhet og medvirkning i beslutningsprosesser».

Torsdag 31. oktober vil styret til instituttet behandle omorganiseringa.

