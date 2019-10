Lysbakken: Regjeringa er handlingslamma

innenriks

– Det gledelege er at dei løftar fram to ting veldig tydeleg, nemleg klimakrisa og aukande forskjellar. Men det er samtidig to område der regjeringa har gjort det frykteleg dårleg og står utan tiltaka som trengst for å snu utviklinga, seier Lysbakken til NTB.

– Men når regjeringa byrjar å køyre opposisjonen sin dagsorden, viser det jo berre at landet treng ei ny regjering, føyer han til.

Lysbakken etterlyser mellom anna nye tiltak for å kjempe mot klimaendringane.

– Det som burde ha skjedd, var at regjeringa lanserte nokre nye tiltak under FNs klimatoppmøte i New York, som dei så kunne ha skrytt av i trontalen. Men det skjedde ikkje, konstaterer han.

(©NPK)