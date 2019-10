No kan du vere anonym i Googles karteneste

innenriks

Bruk av stemma til å slette data og skjult modus i kartet er nokon av endringane Google no lanserer. Når du slår på inkognitomodus i kart-appen, blir ikkje aktiviteten lagra, opplyser Google i ein bloggpost.

Google bruker vanlegvis denne informasjonen for å tilpasse kartopplevinga di.

– Du kan enkelt slå på inkognitomodus ved å velje den frå menyen som blir vist når du trykker på profilbildet ditt. Du kan når som helst slå det av for å gå tilbake til ei personleg oppleving med restauranttilrådingar, informasjon om pendlingen og andre skreddarsydde funksjonar til deg, heiter det i innlegget.

Inkognitomodus vart lansert i nettlesaren Chrome i 2008. Modusen vart gjort tilgjengeleg på YouTube tidlegare i år, og blir no å finne i Maps. Funksjonen blir tilgjengeleg for Android denne månaden og for iOS-brukarar seinare. I tillegg blir autoslettinga av data i YouTube utvida, opplyser teknologiselskapet.

Google-brukarane får òg moglegheit til å slette såkalla Assistant-data ved å bruke stemma og seie til dømes «OK Google, slett alt eg sa i førre veke». Denne funksjonen kjem på engelsk neste veke, og blir tilgjengeleg på norsk i november.

