PST vil tiltale Waras sambuar for trusselbrev sendt til statsråd

PST meiner etterforskinga av Laila Bertheussen, sambuaren til tidlegare justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), har avdekt klare nok bevis for at det var ho som sende brevet, ifølgje VGs opplysningar.

– Etter lova er det berre to personar som veit noko om det, og eg er ikkje blant dei. Eg kan ikkje kommentere ein ubekrefta lekkasje utover at eg ikkje kan sjå grunnlag for ei slik hemmeleg sikting som ho aldri har høyrt om, seier Bertheussens forsvarar, advokat John Christian Elden, til NTB.

Brevet, som PST har kalla «ubehagelig», vart seint til bustaden til samfunnstryggleikminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og ektemannen, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp), i februar. Det skal ikkje ha vore adressert til ein konkret person.

Tybring-Gjedde ser på saka som ei privat sak og ønsker ikkje å kommentere henne, ifølgje politisk rådgivar Kristian Paulsen Wilsgård.

PST har òg sikta Bertheussen for å ha tent på bilen til paret ved bustaden deira i Oslo i mars i år. Ho erkjenner ikkje straffskuld for nokon forhold.

PSTs innstilling i påtalespørsmålet for Bertheussen vart klar i slutten av september. Ifølgje NRK og Filter Nyheter ønsker PST å tiltale henne for fleire forhold, mellom anna etter paragrafen om angrep mot statsmakta.

