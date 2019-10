Slottet trekker kontraktsutlysing etter påpakning

innenriks

I starten av september konkluderte Klagenemnda for offentlege anskaffingar (KOFA) med at hoffet i 2016 hadde brote lova ved å inngå målarkontraktar for 6,9 millionar kroner.

No blir ein kontrakt verd 3 millionar kroner for oppgradering av fleire av Slottets lagerlokale avlyst, skriv VG.

«Klagenemnda for offentlege anskaffingar (KOFA) har i ei avgjerd av 4.9.2019 uttalt at dei vurderer at denne typen anskaffingar er underlagt lov og forskrift om offentlege anskaffingar. Vi vil på denne bakgrunn avlyse anskaffinga og kunngjere ei ny anskaffing underlagt anskaffingsregelverket», heiter det i ei melding knytt til oppdraget.

Opphavleg var utlysinga utstyrt med informasjon om at oppdragsgivaren ikkje var omfatta av lov om offentlege anskaffingar eller tilhøyrande forskrifter.

– I 2004 vedtok Det kongelege hoffet at vi som hovudregel skal følgje anskaffingsreglane når vi gjer innkjøp. Ved det aktuelle innkjøpet vart det halde ein konkurranse mellom tre bestemte leverandørar, men konkurransen vart ikkje kunngjort på Doffin. Innkjøpet var ikkje i tråd med vår innkjøpspolicy. Det beklagar vi, uttalte hoffsjef Gry Mølleskog i ein kommentar til KOFA-avgjerda.

