Statens vegvesen: Ny bilteknologi kan redusere tryggingskrava til vegane

innenriks

– Det er omfattande krav til vegbygging for å sørge for sikkerheita. No blir stadig meir sikkerheit innebygd i bilane. Vi må sjå på om krava til vegane då kan bli redusert, seier konstituert direktør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen til Dagens Næringsliv.

Grimsrud understrekar at nullvisjonen for drap i trafikken likevel skal bestå.

– Og det er langt fram før vurderingane er ferdige, legg han til.

Blant krava til vegane som blir bygde i dag er mellom anna kurveforhold, dosering og siktlinjer – krav for å ha trygge vegar.

Vurderingane som Vegvesenet skal gjere er mellom anna om tekniske betre bilar kan handtere krappare svingar utan auka risiko. Ein annan er om fysiske skiljegjerde mellom vegbanane kan bli erstatta med såkalla rumlefelt – altså riller mellom to køyrebanar som varslar sjåføren med kraftig vibrasjon dersom ein rører seg over i eit anna køyrefelt.

NAF er positive til nye vurderingar av sikkerheit og teknikk.

– Det er bra på sikt at vi kan få meir veg for pengane ved bruk av ny teknologi. Men det er utruleg viktig å ta vare på overgangsperioden. Det tar tid å byte ut bilparken, og vegane må framleis kunne vere gode nok for dei som ikkje har bilar med den nyaste teknologien, seier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

(©NPK)