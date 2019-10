Studie: Ungdom vurderer snus jamnare med nøytrale boksar

innenriks

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som står bak studien, som Nettavisen først omtalte.

Samtidig kan pakkane til merke som før vart sett på som minst attraktive, no ha fått ei meir positiv vurdering blant fleire ungdommar. Dette gjeld både for sigarettpakkar og snusboksar, men endringane er tydelegast for snus, fordi det der tidlegare var større variasjon i opplevd attraktivitet, opplyser FHI.

– Dei fleste ungdommane som var med i undersøkinga brukte ikkje tobakk. Vi kan ikkje vite korleis endringane i opplevd pakkeattraktivitet eventuelt vil påverke ungdommar sine tobakksvanar på sikt, seier FHI-forskar Ingeborg Lund.

Både før og etter standardiseringa er det likevel slik at fleirtalet av ungdom ikkje syntest at pakkene var attraktive, påpeikar instituttet.

