Trontale utan nye klimaløfte

– Nye varmerekordar verda over, svekt naturmangfald og eit klima i endring òg her heime understrekar alvoret. Noreg skal ta sin del av ansvaret for å løyse klimautfordringane, sa kong Harald då han las opp trontalen, som skisserer politikken til regjeringa, for dei folkevalde.

Men etter eit år prega av klimamobilisering som aldri før blant skuleungdommar, var det velkjente punkt som vart trekt fram i haustlektyren til regjeringa: samarbeid med EU, tilrettelegging for framleis utskifting av bilparken, oppfølging av handlingsplanen for grøn skipsfart, ei høyring om vindkraft til havs utanfor Noreg og vidare arbeid med CO2-handtering.

Regjeringa lovar òg å trappe opp arbeidet for klimatilpassing og førebygging internasjonalt.

