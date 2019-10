Vedum spør etter nye grep for politiet

innenriks

– Regjeringa tar ikkje nok på alvor den uroa vi ser i norsk politi og beredskap, seier Vedum til NTB.

Han etterlyser nye tiltak.

– I valkampen snakka regjeringa om at det skal komme ei ny stortingsmelding for politiet, der det skal takast nye grep. I trontalen snakka dei ingen ting om det, seier Vedum til NTB.

– Det vil vi utfordre dei på, seier han.

I trontalen onsdag tok han opp at lovnaden til regjeringa om fleire politifolk.

– Målet om to politifolk per 1.000 innbyggarar skal bli nådde i 2020, heiter det i talen, der regjeringa òg slår fast at ho vil prioritere å gjennomføre politireforma.

I talen brukte regjeringa likevel ikkje omgrepet «nærpolitireform» om den omstridde reforma.

Ifølgje lekkasjar frå statsbudsjettet for neste år skal politiet styrkast med 350 millionar kroner i 2020.

