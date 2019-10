Arbeidarpartiet vil greie ut jernbane i nord

innenriks

Arbeidarpartiet foreslår at Stortinget ber regjeringa gjennomføre ei konseptvalutgreiing for ulike alternativ av Nord-Noregbanen, og dei foreslår at den blir gjennomført slik at det kan vurderast ved neste rullering av Nasjonal Transportplan i 2021, skriv Aftenposten.

– Det må vere ein open og brei utgreiing som går lengre i å belyse behov og moglegheiter enn den utgreiinga som Jernbanedirektoratet la fram i sommar. Den rapporten gav ikkje alle dei svara vi treng, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til avisa.

Ap håper ei konseptvalutgreiing mellom anna kan gi svar på kva potensial det er for godstransport, passasjergrunnlaget, samfunnsnytten av investering i ein ny bane samanlikna med investering i Nordlandsbanen og Ofotbanen og om ei utbygging vil redusere klimautsleppet frå transportnæringa.

– I samband med bompengeavtalen sa vi at regjeringa skal starte eit arbeid med å greie ut av Nord-Noregbanen. Så dette er klassisk Ap. Når dei ser at eit forslag er på veg, så fremmar dei det sjølv, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til avisa.

(©NPK)