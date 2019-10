Betre tilbod til gravide med rusproblem

innenriks

Helseministeren fekk det nye forløpet i Mestringshuset i Asker. Til stades var òg Asker-ordførar Lene Conradi (H), arbeidsgruppa som har utarbeidd pakkeforløpet og representantar for Helsedirektoratet.

Det nye forløpet skal bidra til at fleire gravide med rusproblem blir oppdaga og blir tilbodne hjelp. Dermed får det nyfødde barnet eit best mogleg utgangspunkt, og familien får den hjelpa dei treng.

– Dette er eit pakkeforløp for to, fosteret og den gravide. Målet er å nå alle gravide som nyttar rusmiddel under graviditeten, seier helseministeren.

Pakkeforløp for gravide og rusmiddel skal vere attraktivt for å sikre at fleire i målgruppa tar imot tilbodet.

– Kvinnene vil få hyppigare kontrollar, og det blir sett av meir tid til kvar kontroll. Dei får tilbod om fleire ultralydundersøkingar, fire i alt. I tillegg får dei samtale med barnelege på nyføddavdelinga og utvida barselopphald. Dei som ønsker det kan få samtalar med psykolog, forklarer statsråden.

Rundt 500 barn blir kvart år fødd med skadar som følgje av rusmiddelbruket til mor, og då særleg alkohol.

