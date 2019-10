Dronning Sonja besøkte frivillige på Tøyen

innenriks

Dronninga er høg vernar for årets aksjon, som går til organisasjonen CAREs arbeid med kvinner i nokon av dei mest sårbare områda i verda.

På Tøyen aktivitetshus møtte dronninga frivillige i TV-aksjonskomiteane på Tøyen og Bøler. TV-aksjonsleiar Vibecke Østby og generalsekretær Gry Larsen i CARE var òg med på arrangementet, der temaet var kor viktig frivillig arbeid er for eit samlande lokalmiljø.

Larsen seier at organisasjonen er veldig fornøgd med å ha dronninga som vernar for TV-aksjonen.

– Ho er engasjert i CAREs arbeid for kvinners rettar og likestilling. Vi set stor pris på den lange tradisjonen til kongehuset og dronninga for å stille opp som vernar for TV-aksjonen – faktisk opna ho den første Tv-aksjonssendinga i 1974, seier ho.

(©NPK)