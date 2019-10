Frp-topp opnar for at Nord-nedlegging kan ende i kontrollkomiteen

innenriks

– Nordland Frp har heile vegen vore tydeleg på at avgjerdsgrunnlaget for nedlegging av Nesna er gale. Det merkar eg meg at mange andre òg er. Når folk ser ut til å vere i tvil om i kva grad faktagrunnlaget er riktig, tenker eg kanskje at saka bør behandlast i kontrollkomiteen, seier stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) til Nationen.

Steffensen, som leiar utdanningskomiteen på Stortinget, viser til at det under høyringa som var tidlegare denne veka, vart presentert informasjon som han meiner er i direkte motstrid til det leiinga ved Nord universitet har lagt fram.

Antydar kontrollsak

Han seier partiet er opne for å diskutere om vedtaket om nedlegging strid mot intensjonane då Nord universitet vart slått saman med Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2016, skriv avisa.

Steffensen meiner ei kontrollsak er innanfor mandatet til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det å opprette ei kontrollsak har verken vorte tatt opp i Frps stortingsgruppe eller mellom regjeringspartia, ifølgje Nationen.

Ap: – Oppsiktsvekkjande av Frp

Arbeidarpartiet opplever signala frå Steffensen som oppsiktsvekkjande og vil no be statsråd for høgare utdanning, Iselin Nybø (V), snarast gjere greie for Stortinget. Utdanningspolitisk talsperson Martin Henriksen meiner utspelet må bety at Frp meiner statsråden har svikta i jobben sin.

– At Frp på Stortinget vil kalle inn ein statsråd frå Venstre til kontrollkomiteen er alvorleg og oppsiktsvekkjande. Vi har knapt sett noko liknande før, hevdar han.

Studiestadene på Nesna og i Sandnessjøen vart 26. juni vedtatt nedlagt av styret ved Nord universitet.

