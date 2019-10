KrF: Stortingsvedtak om å hente fireåring frå Syria ville utgjort ein tryggingsrisiko

innenriks

Sjølv om regjeringspartia og Arbeidarpartiet ikkje støttar forslaget, vil talsperson for Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) Une Bastholm torsdag foreslå i Stortinget at regjeringa raskast mogleg hentar den norske fireåringen i al-Hol-leiren i Syria, og dessutan den tre år gamle søstera hans og mora deira.

Fireåringen skal ha cystisk fibrose, som krev avansert behandling. Helsepersonell ved feltsjukehuset i flyktningleiren har konkludert med at dei ikkje kan gi fireåringen behandlinga han treng.

– Å ikkje gjere noko i den situasjonen barnet er i, er òg eit val. Vi må gjere det vi føler er riktig. Som stortingsrepresentantar tar vi på oss eit større ansvar om vi lèt vere å gjere noko, sa Bastholm til VG tysdag.

Regjeringspartia KrF og Venstre har lenge ønskt å få på plass ei løysing for guten og familien hans, men har likevel sagt at dei vil stemme imot Bastholms forslag når det skal opp til votering etter trontaledebatten fredag.

– Tryggingsrisiko

Parlamentarisk leiar i KrF, Hans Fredrik Grøvan, seier at partiet i lengre tid har arbeidd med å hente heim IS-barn med norsk statsborgarskap saman med mødrene sine. Han meiner det hastar å finne ei løysing, men at eit stortingsvedtak vil vere uvanleg og ikkje til stor hjelp.

– Å gjere vedtak i ei slik sak i Stortinget vil ut frå motsetningsforholda i leiren utgjere ein tryggingsrisiko for dei vi ønsker å redde. I tillegg er det ikkje vanleg praksis å drive med saksbehandling frå Stortingets side i ei sak som denne, seier han til NTB.

Grøvan seier at KrF vil bruke regjeringssamarbeidet sitt for å presse på for å få til ei løysing så snart som mogleg, slik at dei norske barna kan få eit godt fagleg omsorgstilbod, og at dei norske mødrene deira kan straffeforfølgjast.

– Det blir jobba intensivt

– For Venstre vil det beste for barna alltid vege tyngst. I denne saka er det openbert at det betyr å hente guten heim. Om nødvendig òg saman med mora, og i så fall straffeforfølgje henne her, seier Venstres parlamentariske leiar, Terje Breivik, til NTB.

Venstre ser likevel ikkje nokon grunn til at Stortinget skal gjere noko vedtak i denne saka no.

– Eg er trygg på at Venstres folk i regjeringa jobbar for at det blir ein realitet, og eg veit at regjeringa jobbar intensivt med denne saka, seier han.

Mora fryktar for livet til fireåringen

Den siste tida er to kvinner drepne og fleire såra etter samanstøytar i flyktningleiren der den norske fireåringen oppheld seg, ifølgje eit kurdisk nyheitsbyrå.

Guten har vore internert i flyktningleiren saman med mora og veslesøstera sidan mars, då familien kom ut av IS-enklaven Baghouz.

Mora har takka nei til helsetilbod for sonen, og sa til VG måndag at ho fryktar for livet hans.

– Dersom sonen min ikkje får betre behandling, så fryktar eg at han døyr. Han fyller fem år i november, og veg framleis rundt 11 kilo. Det er ikkje normalt for ein unge på den alderen. Han har diaré, han kastar opp og er underernært. Eg er veldig bekymra for han, sa ho til avisa.

Mora er under etterforsking av Politiets tryggingsteneste (PST), mistenkt for deltaking i ein terrororganisasjon. Ho nektar for å ha gjort noko gale. I eit brev til advokaten til kvinna har Utanriksdepartementet gjort det klart at dei berre kan hjelpe til med retur for barna, ikkje mora.

