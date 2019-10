Noreg nærare NATOs toprosentmål

innenriks

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) seier til VG at regjeringa vil bruke 1,8 prosent av BNP på forsvar i 2019, og at prognosane seier det same for 2020.

Noreg er dermed berre 0,2 prosentpoeng unna NATOs mål om at alle medlemsland skal bruke 2 prosent av BNP på forsvar.

Bakteppet er at regjeringa har funne budsjettpostar på 5,2 milliardar kroner som kan reknast inn i forsvarspotten. Før justeringa låg Noregs del på 1,7 prosent av BNP.

Noreg gjorde ein budsjettgjennomgang etter oppfordring frå generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Under gjennomgangen oppdaga vi at Noreg har rapportert for låge pensjonsutgifter, mellom anna, seier Bakke-Jensen til VG.

I tillegg er redningshelikoptera som Forsvaret opererer på vegner av Justisdepartementet, og innkjøpet av nye redningshelikopter, no lagt under forsvarsbudsjettet. Det same gjeld utgifter over statsbudsjettet til NATOs sivile program og FNs fredsbevarande operasjonar.

Ei rekke av NATOs medlemsland finreknar i desse dagane på pengebruken, i håp om å kunne blidgjere USAs president Donald Trump med ein oppjustert BNP-del.

Berre sju allierte låg over 2 prosent då NATOs siste oversikt vart publisert i juni.

