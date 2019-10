innenriks

Ordninga inneber at dei to landa kan gjere bruk av kvarandre sine patentfaglege granskingar i saksbehandlinga.

Torsdag vart avtalen underteikna av visekommissær He Hua frå det kinesiske patentverket CNIPA og direktør i Patentstyret, Per A. Foss, under generalforsamlinga til den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen WIPO i Genève.

Den norsk-kinesiske avtalen trer i kraft 1. april 2020.

